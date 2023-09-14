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ФИФА объявила имена номинантов на премию лучшему игроку 2023 года

ФИФА назвала имена 12 футболистов, претендующих на награду The Best Men’s Player по итогам 2023 года.

ФИФА объявила имена номинантов на премию лучшему игроку 2023 года
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В число претендентов вошли Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер» — «Ан-Наср», Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» — «Барселона», Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» — «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи», Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Действующим обладателем премии The Best Men’s Player является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров национальных сборных.

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