ФИФА объявила имена номинантов на премию лучшему игроку 2023 года
ФИФА назвала имена 12 футболистов, претендующих на награду The Best Men’s Player по итогам 2023 года.
В число претендентов вошли Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер» — «Ан-Наср», Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» — «Барселона», Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» — «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи», Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Действующим обладателем премии The Best Men’s Player является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров национальных сборных.