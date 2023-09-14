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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года

ФИФА назвала имена пяти тренеров, претендующих на награду The Best Men’s Coach по итогам 2023 года.

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года
© Чемпионат.com

В список номинантов премии The Best вошли пятеро тренеров — испанцы Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Хави («Барселона»), итальянцы Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи» и сборная Италии), а также австралиец Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм Хотспур»).

«Премия Best FIFA Football Awards ежегодно отмечает самых выдающихся представителей самого популярного в мире вида спорта.

Это не только высшая награда для тренеров и футболистов, но и праздник, в котором признание получают футбольные болельщики, принимающие в нем самое активное участие», — говорится на сайте ФИФА.

В прошлом году звания «Лучший тренер» удостоился Лионель Скалони, выигравший со сборной Аргентины чемпионат мира в Катаре. Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

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