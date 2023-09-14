ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года

«Премия Best FIFA Football Awards ежегодно отмечает самых выдающихся представителей самого популярного в мире вида спорта.



Это не только высшая награда для тренеров и футболистов, но и праздник, в котором признание получают футбольные болельщики, принимающие в нем самое активное участие», — говорится на сайте ФИФА.