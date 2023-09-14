Булыкин оценил слова Карпина про возможный уход

— Склонен верить словам Валерия Георгиевича: он прямолинейный человек и никогда не юлит. Конечно же, определённые варианты можно найти всегда, но если Карпин так говорит, значит есть причины. Проблем с его заменой в сборной точно не будет. Даже в такой тяжёлый для нас момент найдутся достойные кандидаты, чтобы встать во главе национальной команды и радовать победами.



То же касается и «Ростова». Возможно, после этих слов в клубе начнётся работа для продления контракта с Карпиным. Или, напротив, уже составляют список кандидатов на замену. В нашем спорте давно принято, что незаменимых людей нет. Сложно судить, что потеряет российский футбол после ухода Карпина, но заменить его реально, — заявил Булыкин RT.