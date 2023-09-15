Футбольный агент рассказал анекдот, который о «Зените» придумали в Бразилии

«Я считаю, что для «Коринтианса» это очень выгодное партнёрство. Другие бразильские клубы завидуют, потому что все знают, что у «Зенита» есть деньги. Болельщики других клубов даже придумали анекдот. В конце августа «Коринтианс» играл в 1/4 финала Южноамериканского кубка против «Эстудиантес» и прошёл дальше по серии пенальти. Два удара по воротам «Коринтианс» попали в перекладину, ещё четыре – в штангу. Анекдот звучал так: «Коринтианс» продал «Зениту» своего лучшего игрока – футбольные ворота», – приводит слова Рейса Metaratings.