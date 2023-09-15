Футбольный агент рассказал анекдот, который о «Зените» придумали в Бразилии
Бразильский агент Гильерме Рейс рассказал, какой анекдот о сотрудничестве санкт-петербургского «Зенита» и «Коринтианса» придумали его соотечественники.
«Я считаю, что для «Коринтианса» это очень выгодное партнёрство. Другие бразильские клубы завидуют, потому что все знают, что у «Зенита» есть деньги. Болельщики других клубов даже придумали анекдот. В конце августа «Коринтианс» играл в 1/4 финала Южноамериканского кубка против «Эстудиантес» и прошёл дальше по серии пенальти. Два удара по воротам «Коринтианс» попали в перекладину, ещё четыре – в штангу. Анекдот звучал так: «Коринтианс» продал «Зениту» своего лучшего игрока – футбольные ворота», – приводит слова Рейса Metaratings.
Первой крупной сделкой между «Зенитом» и «Коринтиансом» прошлым летом стал переход в бразильский клуб нападающего Юри Алберто на правах аренды. В обратном направлении в аналогичном статусе отправились полузащитник Густаво Мантуан и вратарь Иван Куарежма.
Зимой 2023 года трансфер Алберто в «Коринтианс» стал полноценным, а «Зенит» получил защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса, а также часть экономических прав на Мантуана, Куарежму и 17-летнего нападающего Педриньо.
Летом 2023 года «Зенит» выкупил у «Коринтианса» Мантуана, а также приобрел Педриньо.
Всего в «Зените» сейчас 8 футболистов, родившихся в Бразилии. Ни у одного другого клуба РПЛ не такого количества легионеров из одной страны.