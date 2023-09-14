«Рубин» объявил о подписании сербского защитника Дрезгича
Казанский «Рубин» подписал контракт с сербским защитником Урошем Дрезгичем. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.
«Состав нашей команды пополнил 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич. Футболист молодёжной сборной Сербии подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года и будет выступать под номером 26. Ранее Дрезгич выступал за сербские ОФК и «Чукарички». Добро пожаловать в Казань, Урош!», — написала пресс-служба казанского клуба.
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