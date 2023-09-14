Нападающий «ПСЖ» Мбаппе избежал серьезной травмы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе восстановился от травмы и в четверг примет участие в тренировке французской команды, сообщается на сайте клуба.

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Ранее Мбаппе не сыграл за сборную Франции в товарищеском матче с командой Германии (1:2) из за проблем с сухожилием надколенника.

— После обнадеживающего клинического обследования сухожилия надколенника Килиан Мбаппе примет участие в сегодняшней тренировке, — говорится в сообщении.

Также в заявлении клуба отмечается, что полузащитник Марко Асенсио выбыл как минимум до конца месяца из за травмы стопы. Полузащитник Фабиан Руис, получивший травму левого бедра, в ближайшие дни будет заниматься по индивидуальной программе.