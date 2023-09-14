Губерниев: если Карпин уедет из России, то я пойму и пожелаю удачи

Комментатор Губерниев заявил, что поймет Карпина, если он уедет из России
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главного тренера национальной команды России по футболу и «Ростова» Валерия Карпина, который не исключил уход из клуба. Слова Губерниева передает Sport24.
«Не стоит забывать, что он гражданин ЕС, родился в Нарве и гражданин Эстонии по факту рождения. Если Карпин уедет, то я пойму его и пожелаю всяческих удач. Люди ищут там, где лучше», — сказал Губерниев.
12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.