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Комментатор Губерниев заявил, что поймет Карпина, если он уедет из России

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главного тренера национальной команды России по футболу и «Ростова» Валерия Карпина, который не исключил уход из клуба. Слова Губерниева передает Sport24.

Губерниев: если Карпин уедет из России, то я пойму и пожелаю удачи
© РИА Новости

«Не стоит забывать, что он гражданин ЕС, родился в Нарве и гражданин Эстонии по факту рождения. Если Карпин уедет, то я пойму его и пожелаю всяческих удач. Люди ищут там, где лучше», — сказал Губерниев.

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет во втором тайме открыл 30-летний нападающий клуба «Абу Каир Семад» Ахмед Алаа. Ответный мяч на 90-й минуте после углового забил 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

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