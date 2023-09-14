Несколько футболистов «Реала» арестованы за раскрытие секретов сексуального характера — СМИ
Несколько футболистов мадридского «Реала» в четверг были арестованы за раскрытие секретов сексуального характера, сообщает El Confidencial.
Источник не раскрывает личности задержанных игроков. Отмечается, что арестованы три футболиста, двое из которые представляют вторую (молодежную) команду «Реала», еще один — третью команду клуба. При этом в деле могут быть задействованы еще несколько игроков, в том числе из основной команды.
Задержания связаны с жалобой, поданной 6 сентября на Канарских островах матерью несовершеннолетней. В жалобе говорилось, что один из задержанных записал с ней видео сексуального характера, а затем распространил его.
Расследование ведет судебная полиция гражданской гвардии Лас Пальмаса.