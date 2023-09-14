Несколько футболистов «Реала» арестованы за раскрытие секретов сексуального характера

Источник не раскрывает личности задержанных игроков. Отмечается, что арестованы три футболиста, двое из которые представляют вторую (молодежную) команду «Реала», еще один — третью команду клуба. При этом в деле могут быть задействованы еще несколько игроков, в том числе из основной команды.