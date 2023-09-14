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Несколько футболистов «Реала» арестованы за раскрытие секретов сексуального характера — СМИ

Несколько футболистов мадридского «Реала» в четверг были арестованы за раскрытие секретов сексуального характера, сообщает El Confidencial.

Несколько футболистов «Реала» арестованы за раскрытие секретов сексуального характера
© Матч ТВ

Источник не раскрывает личности задержанных игроков. Отмечается, что арестованы три футболиста, двое из которые представляют вторую (молодежную) команду «Реала», еще один — третью команду клуба. При этом в деле могут быть задействованы еще несколько игроков, в том числе из основной команды.

Задержания связаны с жалобой, поданной 6 сентября на Канарских островах матерью несовершеннолетней. В жалобе говорилось, что один из задержанных записал с ней видео сексуального характера, а затем распространил его.

Расследование ведет судебная полиция гражданской гвардии Лас Пальмаса.