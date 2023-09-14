«Реал» выступил с заявлением в связи с арестом футболистов клуба
Мадридский «Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением в связи с арестом нескольких футболистов молодежных команд.
В четверг издание El Confidencial сообщило, что несколько неназванных футболистов «Реала» были арестованы за раскрытие секретов сексуального характера. Отмечалось, что задержания связаны с жалобой, поданной 6 сентября на Канарских островах матерью несовершеннолетней. В жалобе говорилось, что один из задержанных записал с ней видео сексуального характера, а затем распространил его.
— Клубу известно о том, что игроки «Кастилии» (вторая команда) и три игрока третьей команды дали показания в Гражданской гвардии в связи с жалобой на предполагаемое распространение частного видео через мессенджер. Когда клубу станут известны подробные факты, то примет соответствующие меры, — говорится в сообщении на сайте «Реала».