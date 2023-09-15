Родригао возобновил тренировки в общей группе «Зенита»

Напомним, в конце мая Родригао перенёс операцию после повреждения приводящей мышцы бедра. В сезоне 2023/2024 бразилец пока не провёл на поле ни одного матча. К «Зениту» Родригао присоединился прошлым летом из «Сочи». В сезоне-2022/2023 бразильский защитник провёл 22 матча за сине-бело-голубых в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и помог команде Сергея Семака выиграть чемпионский титул.