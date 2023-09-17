Форвард "Интер Майами" Кампана рассказал о скромности Месси

Нападающий "Интер Майами" Леонардо Кампана рассказал о поведении аргентинского форварда команды Лионеля Месси. Его слова передает TyC Sports. "Месси написал нам в группе, поздравил нас после победы в матче с "Канзас-Сити".
"Вы понимаете, какой он человек, какой он скромный. Каким бы он ни был великим, Лео обращает на нас внимание, первым отправляет сообщения, желая нам удачи, и это тебя мотивирует. Он не считает себя чем-то большим, чем кто-либо другой, независимо от того, как много он может сделать", — сказал Кампана.
Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).