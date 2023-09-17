Форвард "Интер Майами" Кампана рассказал о скромности Месси

"Вы понимаете, какой он человек, какой он скромный. Каким бы он ни был великим, Лео обращает на нас внимание, первым отправляет сообщения, желая нам удачи, и это тебя мотивирует. Он не считает себя чем-то большим, чем кто-либо другой, независимо от того, как много он может сделать", — сказал Кампана.