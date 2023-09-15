Футболистам «Реала» грозят тюремные сроки из‑за скандала с секс‑видео

Четыре футболиста системы «Реала», замешанные в скандале с секс видео, могут получить тюремные сроки, сообщает испанская газета AS.

Каждому из игроков, которых задержали по подозрению в распространении ролика с участием несовершеннолетней девушки, грозит до пять лет лишения свободы. Если потерпевшая не давала согласия на съемку, предусмотрено заключение на 2,5–4 года, однако срок может увеличиться до 3,5–5 лет из за распространения ролика.