Футболистам «Реала» грозят тюремные сроки из‑за скандала с секс‑видео

Футболистам «Реала» грозит до пяти лет тюрьмы из‑за скандала с секс‑видео
Четыре футболиста системы «Реала», замешанные в скандале с секс видео, могут получить тюремные сроки, сообщает испанская газета AS.
Каждому из игроков, которых задержали по подозрению в распространении ролика с участием несовершеннолетней девушки, грозит до пять лет лишения свободы. Если потерпевшая не давала согласия на съемку, предусмотрено заключение на 2,5–4 года, однако срок может увеличиться до 3,5–5 лет из за распространения ролика.
В четверг издание El Confidencial сообщило об аресте нескольких неназванных футболистов «Реала» за распространение видео сексуального характера. Задержания были связаны с жалобой, поданной 6 сентября на Канарских островах матерью несовершеннолетней. В документе говорилось, что один из задержанных записал с ней видео сексуального характера, а затем распространил его. Пресс служба «Реала» уточнила, что в скандале замешаны футболист «Кастильи» (вторая команда) и три игрока третьей команды.