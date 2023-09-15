Ди Марцио: ЦСКА близок к трансферу Корая Гюнтера

29-летний Гюнтер играет за «Верону» с 2019 года. Прошлый сезон немец провёл в аренде в «Сампдории». В 24 матчах в составе генуэзского клуба Гюнтер забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3,5 млн.