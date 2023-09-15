Назван самый убыточный клуб РПЛ по итогам трансферного окна

Интернет-портал Transfermarkt подвёл итоги летнего трансферного окна для клубов Российской Премьер-Лиги.

© РИА Новости

По данным источника, московский «Спартак» оказался самым убыточным клубом Российской Премьер-Лиги по итогам летнего трансферного окна: красно-белые оказались в минусе на € 19,5 млн. Самым прибыльным стал санкт-петербургский «Зенит», заработавший более € 35 млн.

Московское «Динамо» стало вторым по сумме заработанных денег. Команда в плюсе на € 7,6 млн. Тройку команд по данному показателю замыкает московский «Локомотив», который заработал почти € 3,5 млн.