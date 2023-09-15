«Спартаку» предлагали нападающего «Фиорентины»

Посредники предлагали «Спартаку» центрального нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме, однако московский клуб отказался от этой кандидатуры, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, спортивный блок клуба не устроила кандидатура Куаме. Предполагаемая сумма трансфера варьировалась от € 12 млн до € 13 млн, а зарплата футболиста в «Спартаке» могла составить € 2,5 млн в год. Сам Куаме был готов к переезду в Россию.