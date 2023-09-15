Агент Гюнтера прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА

— ЦСКА действительно сделал предложение. Оно устраивало «Верону», но мы посчитали, что этот вариант не лучший для Корая на данный момент. Мы ведем переговоры с турецкими клубами и сегодня постараемся определиться с новым клубом, — заявил агент Гюнтера Metaratings.ru.