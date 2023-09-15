$96.16+0.18103.23+0.12

Предложение ЦСКА устраивало «Верону», от трансфера отказался сам Гюнтер — агент футболиста

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, высказался о сорвавшемся трансфере немецкого защитника в ЦСКА.

Агент Гюнтера прокомментировал срыв трансфера в ЦСКА
© Матч ТВ

Гюнтер выступает за «Верону» с июля 2019 года после перехода из «Дженоа». На счету защитника два гола и четыре результативных передачи в 102 матчах.

— ЦСКА действительно сделал предложение. Оно устраивало «Верону», но мы посчитали, что этот вариант не лучший для Корая на данный момент. Мы ведем переговоры с турецкими клубами и сегодня постараемся определиться с новым клубом, — заявил агент Гюнтера Metaratings.ru.