Семак рассказал о состоянии "Зенита" накануне матча с "Рубином"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, в каком состоянии его команда подходит к игре 8 го тура МИР РПЛ с «Рубином».

© РИА Новости

— Все ли сборники вернулись в расположение команды?

Видео дня

— Да. Кто то тренируется, кто то восстанавливается, но в целом все на месте.

— Как повлияла пауза в чемпионате на подготовку «Зенита» к «Рубину»?

— Матчи сборных, это всегда определенные сложности для тренерского штаба. Кто то сыграл больше, кто то меньше, кто то вообще не вышел на поле, плюс перелеты. Это добавляет работы в плане определения состояния игроков.

— Кто не сможет сыграть с «Рубином»?

— У некоторых игроков есть небольшие проблемы, но из тех, кто точно выпал, это только Андрей Мостовой. И то, надеюсь, не надолго. Остальные в той или иной степени готовятся, включая Родригао, который уже тренируется в общей группе.

— Оцените состояние Изидора?

— Он готов играть. Сколько — решим. Провели тестирование. Он пропустил определенное время, выбился из игрового ритма, но выглядит неплохо. В общем сыграть с «Рубином» готов, вопрос: сколько.

— Довольны ли вы результатами трансферного окна?

— Это понятие относительное. Держимся на плаву. Понятно, что ушедшие играли в команде важную роль. Те кто пришли, пока не могут их заменить полноценно. Есть определенные вопросы, над которыми мы работаем в тех условиях, которые есть.

— Поделитесь мнением о «Рубине»?

— Команда опытная, крепкая. Очень серьезный соперник, который хорошо играет дома, хорошо использует стандартные положения.

— Как может сказаться на встрече с «Зенитом» активность «Рубина», который на флажке трансферной кампании подписал пять новичков?

— Не знаю. Думаю, главный тренер Рашид Рахимов поймет и разберется, кто в каком состоянии. Игроки пришли хорошие и качественные. И мы знаем некоторых из них.

— Как относитесь к тому, что Кержаков не сыграл за сборную?

— Это надо у Миши спросить — мы обязаны отпускать всех игроков, на которых приходит вызов. Сейчас Миша готовится к игре с «Рубином», как и все остальные.

— Какой совет дадите Сутормину, у которого родилась дочь?