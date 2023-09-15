В «Крыльях Советов» обсуждают с легионерами получение российского гражданства

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в интервью «Матч ТВ» рассказал о разговоре с легионерами клуба Фернандо Костанцей и Бенхамином Гарре на тему получения российского гражданства.

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Бразилец Костанца, имеющий итальянский паспорт, играет за «Крылья Советов» с января 2022 года. Аргентинец Гарре выступает в российском клубе с января 2023 го и также имеет итальянское гражданство.

— Фернандо говорил, что он не против получения российского гражданства и что был разговор с клубом.

— На днях мы разговаривали с ним по этому поводу. Мы хотим понять все юридические нюансы этой процедуры. Был разговор и с Бенхамином Гарре, но пока мы находимся в процессе обсуждения.

— Ну то есть поможет в первую очередь с лимитом на легионеров.

— Да, хотя у нас проблем с лимитом нет. У нас не так много иностранцев. Однако если есть желание игрока и клуба, это нормальная история.

— У Гарре сейчас желания нет уже получить паспорт? Его агент сказал, что история приостановилась.