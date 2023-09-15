Футболистки сборной Испании не собираются возвращаться в команду

Как пишет As, 23 чемпионки мира и остальные футболистки, решившие не выступать за Испанию в знак протеста после истории с поцелуем Луиса Рубиалеса и Дженни Эрмосо, не собираются возвращаться в команду. Футболисток не убедили ни отставка Рубиалеса, ни уход главного тренера.