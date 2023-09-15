Уткин высказался о круговороте тренеров в России

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о круговороте тренеров в российском футболе.

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«Вадим Евсеев, только что уволенный из «Факела», устроился на работу в краснодарскую «Кубань», откуда уволили Александра Григоряна. А на место Евсеева в «Факел» устроился только что уволенный из «Ахмата» Сергей Ташуев. Разумеется, всем удачи, все достойные люди. Но вот скажите, пожалуйста, как в такой ситуации появляться новым именам? Кто на них вообще ориентирован? Кто на них смотрит?

Вы знаете, что два года не набирали в высшей школе тренеров на обучение категории «Б»? Но людей просто не нанимали. А вы знаете, какая квота в России, чтобы нанять людей на обучение категории «Б»? 50 человек на всю Россию. Это значит, что мы недосчитались 100 человек, когда по всему миру появляются молодые тренеры. А у нас этого всего просто два года не было.