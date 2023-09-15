Летний трансферный баланс РПЛ впервые за 5 сезонов находится в плюсе

Интернет-портал Transfermarkt рассмотрел итоги летних трансферных окон для Российской Премьер-Лиги по доходам, затратам и трансферным прибылям/убыткам за последние десять лет.

В прошедшее трансферное окно клубы чемпионата России суммарно потратили € 98,3 млн на новых футболистов, а заработали с продаж € 124 млн. Это позволило закончить период переходов с положительным балансом в € 25,7 млн.

Стоит отметить, что предыдущие четыре летних трансферных окна РПЛ заканчивала с отрицательным балансом.