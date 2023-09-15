Роман Зобнин высказался о слухах насчет перехода в «Зенит»

«Читал книгу перед сном, когда позвонила мама. Она у меня настоящий источник информации! Потом зашёл в мессенджеры: там, оказывается, была куча сообщений от ребят. И даже от агента услышал вопрос: «Ну что, в «Зенит» собрался?» Меня это сильно удивило, потому что ситуация в «Спартаке» была спокойной и таких разговоров со мной никто не вёл. Знаю, что меня публично защитил генеральный директор. К тому же я сам обратился к Реброву, который сразу подтвердил, что это вбросы и обращать на них внимания не стоит», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».