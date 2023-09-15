Абаскаль рассказал, как Месси учился в школе
Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что футболист сборной Аргентины Лионель Месси не любил ходить в школу, передает Sports.ru.
«Ему школа совсем не нравилась. И Месси делал все, чтобы избегать ее и поскорее оказаться на площадке с мячом», — сказал Абаскаль.
Также Абаскаль вспомнил матч между молодежными командами «Севильи» и «Барселоны».
«Лео вышел после перерыва и забил четыре. И это были не просто голы — он их сделал сам», — добавил он.
Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2003 по 2021 год. Вместе с клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.
Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).