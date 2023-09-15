Абаскаль рассказал, как Месси учился в школе

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что футболист сборной Аргентины Лионель Месси не любил ходить в школу, передает Sports.ru.

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«Ему школа совсем не нравилась. И Месси делал все, чтобы избегать ее и поскорее оказаться на площадке с мячом», — сказал Абаскаль.

Также Абаскаль вспомнил матч между молодежными командами «Севильи» и «Барселоны».

«Лео вышел после перерыва и забил четыре. И это были не просто голы — он их сделал сам», — добавил он.

Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2003 по 2021 год. Вместе с клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.