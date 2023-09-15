Алдонин: ЦСКА претендует на попадание в тройку РПЛ и победу в Кубке России

— Фигура главного тренера и организация игры должны поспособствовать попаданию ЦСКА в тройку РПЛ. У команды хорошо сыгранный состав, который способен претендовать на победу в Кубке России в том числе. При этом ответственность за итоговый результат будет также лежать на плечах новичков, — приводит слова Алдонина RT.