Абаскаль ответил, почему перевел в запас Литвинова

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что футболист Руслан Литвинов в последнее время не попадает в стартовый состав по футбольным причинам, передает «Спорт-Экспресс».

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«Перевод в запас после матча с «Уралом» — воспитательная мера? Футбольная мера, которая является частью процесса и ответственности. В этой ситуации есть много компонентов: принятие ошибки, исправление, выводы», — сказал Абаскаль.

Литвинов выходил на поле в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ). После поражения от «Урала» он потерял место в основе.

После семи туров «Спартак» имеет в своем активе десять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 17 очков.

В следующем туре подопечные Абаскаля сыграют на своем поле против «Сочи». Встреча состоится 16 сентября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.