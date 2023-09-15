Гендиректор «Балтики» прокомментировал трансфер Бистровича

- Мы уже несколько месяцев рассматривали возможность приглашения Кристияна, но по разным причинам переход удалось оформить только в конце регистрационного периода. Зная класс Бистровича, понимая, что он достаточно быстро может быть интегрирован в систему игры команды, Сергей Николаевич (Игнашевич, главный тренер балтийцев) был крайне заинтересован в его переходе. Мы очень рассчитываем на Кристияна, уверены, что он сможет многое дать команде в текущем сезоне. Отдельно стоит отметить, что игрок сам был заинтересован в переходе и выступлении за «Балтику», ради которого даже согласился на понижение зарплаты, - заявил Кирилл Волженцев «Спорту День за Днем - Калининград».