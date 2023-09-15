Гендиректор «Балтики» прокомментировал трансфер Бистровича
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал переход Кристияна Бистровича, который пополнил состав калининградцев вчера, под самый занавес российского трансферного окна. Клуб из Калининграда арендовал 25-летнего хорватского хавбека до конца с сезона с правом выкупа. Сообщалось, что сумма выкупа составит 750 000 евро.
- Мы уже несколько месяцев рассматривали возможность приглашения Кристияна, но по разным причинам переход удалось оформить только в конце регистрационного периода. Зная класс Бистровича, понимая, что он достаточно быстро может быть интегрирован в систему игры команды, Сергей Николаевич (Игнашевич, главный тренер балтийцев) был крайне заинтересован в его переходе. Мы очень рассчитываем на Кристияна, уверены, что он сможет многое дать команде в текущем сезоне. Отдельно стоит отметить, что игрок сам был заинтересован в переходе и выступлении за «Балтику», ради которого даже согласился на понижение зарплаты, - заявил Кирилл Волженцев «Спорту День за Днем - Калининград».
Прошлый сезон 25-летний хорват провел в итальянском «Лечче» и нидерландской «Фортуне». Агент Бистровича в этом месяце выражал недовольство тем, что в ЦСКА игроку не гарантирована игровая практика, несмотря на большие кадровые проблемы московского клуба.