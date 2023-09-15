Клопп объяснил уход Хендерсона из «Ливерпуля»

«Хендерсон сказал правду. Всё так и было. У нас были переговоры, я сказал ему, что хочу, чтобы он остался, но мы говорили о том, что, возможно, он не будет играть регулярно», — сказал Клопп во время пресс-конференции перед матчем с «Вулверхэмптоном».