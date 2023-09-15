Зобнин: «Спартак» хорошо стартовал, но в какой-то момент упустил игру

«Я уже много лет в «Спартаке» и за это время видел многое. Случались разные периоды, но мы каждый раз их преодолевали. По-разному, но итог всегда оставался положительным. Команда хорошо стартовала, но в какой-то момент упустила свою игру. Бывает и так, что уверенность в себе теряется даже из-за одного неудачного результата; для нас таким стал матч в Екатеринбурге.



Но мне кажется, что первые туров десять нужно считать началом сезона. И, если что-то пошло не по плану, на такой дистанции ситуацию реально исправить. У нас изменился коллектив, пришло много новичков. И в любом случае нужно время на их адаптацию, по-другому не бывает. Хотя я прекрасно понимаю: в «Спартаке» времени никогда нет», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».