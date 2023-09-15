Юрист рассказал, как Савину защититься от обвинения в дискредитации ВС РФ

«Ему вменяют преступление средней тяжести, а именно — дискриминацию ВС РФ. Возбуждено уголовное дело на основании экспертизы, проведенной экспертно-криминалистическим центром МВД. Каким образом может КраСава защитить свои права законными способами? На мой взгляд, можно провести независимую экспертизу его интервью. Вероятнее всего, результаты могут оказаться отличными от тех, которые дал экспертно-криминалистический центр МВД. Не факт, но я считаю, что такая вероятность имеется.



Кроме того, надо понимать, что это преступление средней тяжести, и реальный срок лишения свободы, на мой взгляд, блогеру не грозит. Поэтому, как я уже сказал, необходимо провести независимое исследование, экспертизу, направить ее результаты в распоряжение следствия и ходатайствовать о назначении дополнительной экспертизы по изучению интервью, на основании которого возбуждено уголовное дело. Можно также ходатайствовать о дополнительных вопросах на разрешение эксперта — это ему уже нужно будет обсуждать со своим адвокатом. В любом случае, возможность добиться справедливости на данном этапе у блогера есть, у него имеются все законные способы прекратить следствие на этой стадии. Возможно, эксперты признают, что интервью не дискредитируют ВС РФ. Я лично не слышал это интервью, но попробовать эти законные способы можно. Реально написать обращения в разные инстанции, но все будет зависеть от независимой экспертизы», — считает Калинов.