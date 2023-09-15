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Почеттино об отсутствии «Челси» в еврокубках: «Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм»

Маурисио Почеттино считает, что у «Челси» небольшой состав.

Почеттино высказался об отсутствии «Челси» в еврокубках
© Sports.ru

Тренер «Челси» заявил об этом, когда у него спросили про отсутствие лондонцев в еврокубках.

«Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм. Важно, что теперь мы сможем восстановиться и стать конкурентоспособными.

Обычно «Челси» попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эту реальность.

Наверняка мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне», – сказал аргентинец.

Сообщалось, что «Челси» потратил более 1 млрд евро на текущий состав.