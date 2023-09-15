Почеттино высказался об отсутствии «Челси» в еврокубках

«Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм. Важно, что теперь мы сможем восстановиться и стать конкурентоспособными.



Обычно «Челси» попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эту реальность.



Наверняка мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне», – сказал аргентинец.