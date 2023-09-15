Футболистки сборной Испании выдвинули требования к национальной федерации

В общей сложности 39 испанских футболисток, в том числе 21 из 23 членов сборной, выигравшей чемпионат мира, заявили, что будут продолжать бойкотировать матчи национальной команды до тех пор, пока в федерации футбола страны не произойдут изменения.

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В своем заявлении, которое опубликовано изданием Marca, футболистки потребовали от федерации внести пять изменений: реструктуризацию федерации; отставку временного президента федерации; другую организацию женского футбола, смену генерального секретаря и кабинета президента; новый медиа отдел; новый взгляд на отдел целостности.

Победа женский сборной Испании на чемпионате мира в прошлом месяце была омрачена тем, что президент федерации Луис Рубиалес поцеловал футболистку Дженни Эрмосо после финала. Скандал привел к отставке Рубиалеса. Также свою должность покинул главный тренер команды Хорхе Вильда.