Суд провел очную ставку Погба с подозреваемыми по делу о вымогательстве

Французский полузащитник Поль Погба, угодивший в допинговый скандал, в эти также вынужден решать вопросы, связанные с делом о вымогательстве. Сегодня, 15 сентября французский суд вызвал Погба для дачи показаний и проведения очной ставки с пятью подозреваемыми, которые в марте 2022 года требовали у футболиста € 13 млн, сообщает RMC.

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Напомним, весной прошлого года банда вооружённых мужчин, среди которых, предположительно были друзья детства Поля Погба и даже его брат Матиас, потребовала у игрока € 13 млн.

Очная ставка должна стать решающим моментом в судебном расследовании, открытом в сентябре 2022 года, поскольку версии Погба и пяти подозреваемых, обвиняемыми в похищении и вымогательстве по сговору и с применением оружия, имеют серьёзные различия.