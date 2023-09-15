Харри Кейн забил 300‑й гол в клубной карьере

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн довел число голов в клубном футболе до 300, сообщает статистический портал Opta.
Англичанин отличился на седьмой минуте матча четвертого тура чемпионата Германии против леверкузенского «Байера». Встреча проходит в Мюнхене в пятницу. Для 30 летнего форварда это четвертый мяч в четырех играх за немецкую команду.
Также Кейн забил 280 голов в составе «Тоттенхэма», 9 — за «Миллуолл», 5 — за «Лейтон Ориент», 2 — за «Лестер».
Кейн в августе перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию», по данным СМИ, сумма трансфера футболиста составила 100 миллионов евро.