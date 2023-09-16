Уткин заявил, что Черчесов является худшим вариантом для "Спартака"

Журналист Уткин считает, что Черчесов является худшим вариантом для "Спартака"
Спортивный журналист Василий Уткин на YouTube-шоу "Игра без мяча" заявил, что возможное назначение Станислава Черчесова на пост наставника московского "Спартака" является худшим вариантом для команды.
"Черчесов — это худший вариант для "Спартака". Уверен, Черчесов, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей", - сказал Уткин.
Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош". Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского "Клаксвика".
На домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию. Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год.