Уткин заявил, что Черчесов является худшим вариантом для "Спартака"

Спортивный журналист Василий Уткин на YouTube-шоу "Игра без мяча" заявил, что возможное назначение Станислава Черчесова на пост наставника московского "Спартака" является худшим вариантом для команды.

"Черчесов — это худший вариант для "Спартака". Уверен, Черчесов, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей", - сказал Уткин.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош". Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского "Клаксвика".