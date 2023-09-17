Экс-президент "Спартака" раскритиковал команду после победы над "Сочи"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о победе красно-белых над "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-илиг (РПЛ). Его слова передает Metaratings.ru.
"Победа "красно-белых" была не в спартаковском стиле — навал с желанием просто запихнуть мяч в ворота, а так матч был интересный. Были ошибки в обороне, "Сочи" мог забить. Какая "Спартаку" первая строчка в таблице? Можно летать в облаках и фантазировать, но реальность лучше", - сказал Червиченко.
Игра прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол — на счету защитника красно-белых Срджана Бабича (90+2 минута).
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Красно-белые поднялись на четыре позиции и теперь занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 13 очков после восьми туров. "Сочи" расположился на 12-й строчке, набрав семь баллов. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным "Динамо", а "Сочи" в гостях сразится с самарскими "Крыльями Советов". Оба матча пройдут 23 сентября.