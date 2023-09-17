Экс-президент "Спартака" раскритиковал команду после победы над "Сочи"

"Победа "красно-белых" была не в спартаковском стиле — навал с желанием просто запихнуть мяч в ворота, а так матч был интересный. Были ошибки в обороне, "Сочи" мог забить. Какая "Спартаку" первая строчка в таблице? Можно летать в облаках и фантазировать, но реальность лучше", - сказал Червиченко.