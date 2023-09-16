Роналду заявил, что он счастлив вернуться в расположение "Аль-Насра"

Футболист Криштиану Роналду отреагировал в своих соцсетях на возващение из сборной Португалии в расположение саудовского "Аль-Насра".
"Счастлив вернуться", - написал Роналду.
Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.
12 августа "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Хилялем" в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра". Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.
В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" идет на седьмом месте, имея в активе девять очков. 16 августа команда Роналду сыграет против "Аль-Раида". В Европе Роналду выступал за португальский "Спортинг", "Реал Мадрид", итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед".