Роналду заявил, что он счастлив вернуться в расположение "Аль-Насра"

Футболист Криштиану Роналду отреагировал в своих соцсетях на возващение из сборной Португалии в расположение саудовского "Аль-Насра".

"Счастлив вернуться", - написал Роналду.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

12 августа "Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Хилялем" в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра". Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.