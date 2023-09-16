Малком может вернуться в чемпионат России

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, заявил, что бразилец может вновь оказаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Sport24.

«Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», — сказал агент.

3 августа «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок уже дебютировал за новый клуб, провел три игры (2+1).

Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). По версии портала Trasnfermarkt, рыночная стоимость Малкома составляет €30 млн.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.