Роналду решил подать в суд на «Ювентус»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял решение подать в суд на «Ювентус» из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое позволяло туринскому клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии Covid-19. Итальянцы должны перевести Роналду еще €19,9 млн. Эту выплату обещали в случае ухода португальца.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на седьмом месте, имея в активе девять очков. 16 августа команда Роналду сыграет против «Аль-Раида».