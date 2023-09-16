Дубль Влаховича помог «Ювентусу» победить «Лацио» в матче Серии А

«Ювентус» одержал победу над «Лацио» в домашнем матче 4 го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Дубль в составе туринской команды оформил Душан Влахович, еще один мяч забил Федерико Кьеза. У гостей отличился Луис Альберто.

Благодаря этой победе «Ювентус» поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков. «Лацио» с 3 очками идет на 15 й строчке.