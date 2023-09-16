Чалов помог ЦСКА уйти от поражения в матче против «Крыльев Советов»

Чалов помог ЦСКА уйти от поражения в матче 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов»
ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура РПЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 2:2.
Три главных факта
1. ЦСКА не смог одержать победу в четырех матчах РПЛ подряд. Соперниками армейцев за этот отрезок были «Динамо» (1:2), «Оренбург» (1:1) и «Зенит» (1:1).
2. Чалов впервые в сезоне РПЛ забил не с пенальти. До сегодняшнего дня у одного из лучших снайперов лиги было четыре гола с 11-и метровой отметки, причем три из них он забил в знаменитой игре против «Ахмата» (3:2).
3. На 62-й минуте с поля был удален защитник ЦСКА Виллан Роша. Бразилец получил две желтые карточки.
РПЛ. 8-й тур
ЦСКА – «Крылья Советов» – 2:2
Голы: Заболотный, 32, с пенальти (1:2), Чалов, 75 (2:2); Рассказов, 2 (1:0), Салтыков, 22 (2:0).
Удаление: Роша, 62 (две желтые карточки).