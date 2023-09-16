Чалов помог ЦСКА уйти от поражения в матче против «Крыльев Советов»

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 8-го тура РПЛ. Встреча в Москве закончилась со счетом 2:2.

Три главных факта

1. ЦСКА не смог одержать победу в четырех матчах РПЛ подряд. Соперниками армейцев за этот отрезок были «Динамо» (1:2), «Оренбург» (1:1) и «Зенит» (1:1).

2. Чалов впервые в сезоне РПЛ забил не с пенальти. До сегодняшнего дня у одного из лучших снайперов лиги было четыре гола с 11-и метровой отметки, причем три из них он забил в знаменитой игре против «Ахмата» (3:2).