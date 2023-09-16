«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Краснодаром" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

© пресс-служба ФК "Краснодар"

В составе "Ахмата" гол забил Илья Олейников (3-я минута). У "Краснодара" отличился Кади (38).

"Ахмат" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей, грозненцы одержали две победы и дважды сыграли вничью. "Краснодар" остается единственной командой в РПЛ, не потерпевшей ни одного поражения (пять побед, три ничьи).