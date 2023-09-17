Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду едва не нокаутировал оператора своим ударом со штрафного во время матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль Раеда», передает Goal.

На 64 минуте поединка португалец ударил по воротам, но не попал в створ. Мяч попал в голову оператору, который снимал матч. Мужчина смог устоять на ногах, но несколько раз пошатнулся.

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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Аль-Насра». В составе победителей голами отметились Садио Мане (45+1), Андерсон Таллиска (49) и Криштиану Роналду (78). В дополнительное к первому тайму время игрок хозяев Бандер Ваеши получил прямую красную карточку.

«Аль Наср» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, «Аль Раед» с четырьмя баллами идет на 15 й строчке.