Гол Бабича на 91-й принес «Спартаку» победу над «Сочи» – 1:0. Команда Абаскаля 4 матча не выигрывала в РПЛ
«Спартак» одолел «Сочи» (1:0) в 8-м туре Мир РПЛ.
Защитник «Спартака» Срджан Бабич открыл счет на 91-й минуте. Его гол стал победным.
Ранее «Спартак» 4 матча подряд не мог выиграть в рамках Мир РПЛ.
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Гол Бабича на 91-й принес «Спартаку» победу над «Сочи» – 1:0. Команда Абаскаля 4 матча не выигрывала в РПЛ
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