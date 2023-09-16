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Гол Бабича на 91-й принес «Спартаку» победу над «Сочи» – 1:0. Команда Абаскаля 4 матча не выигрывала в РПЛ

«Спартак» одолел «Сочи» (1:0) в 8-м туре Мир РПЛ.

Гол Бабича на 91-й принес «Спартаку» победу над «Сочи»
© Пресс-служба ФК "Спартак"

Защитник «Спартака» Срджан Бабич открыл счет на 91-й минуте. Его гол стал победным.

Ранее «Спартак» 4 матча подряд не мог выиграть в рамках Мир РПЛ.