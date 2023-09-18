Нобоа: я завершил карьеру в сборной Эквадора

«Почему я перестал вызываться в сборную? Это решение тренера. Мне уже 38, что я буду там играть? Могу сказать, что завершил карьеру в сборной», — приводит слова Нобоа Sport24.

Последнюю игру за национальную команду эквадорский хавбек провёл более двух лет назад — в июне 2021 года. Всего на счету Нобоа 83 матча за сборную, в которых он отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.