Форвард "Спартака" повздорил с болельщиком во время стрима

"Ты думаешь, что ты меня как то задел? Ты когда дома водку пьешь, то закусывай. Иди водки налей еще, может уснешь. Понятно, либо обиженный по жизни, либо малолетка. 300 рублей направил на благотворительность — вот это молодец. Хоть какая то польза", — сказал Соболев.