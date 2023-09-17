Тренер "Сочи" Хохлов не стал отрицать свою возможную отставку

Игра прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол - на счету защитника красно-белых Срджана Бабича (90+2 минута). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Красно-белые поднялись на четыре позиции и теперь занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 13 очков после восьми туров. "Сочи" расположился на 12-й строчке, набрав семь баллов. В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным "Динамо", а "Сочи" в гостях сразится с самарскими "Крыльями Советов". Оба матча пройдут 23 сентября.