Полузащитник Алексей Миранчук впервые в сезоне вошел в заявку "Аталанты"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вошел в заявку своей команды на встречу четвертого тура итальянской Серии А с "Фиорентиной". Для Миранчука это первое попадание в заявку "Аталанты" в нынешнем сезоне. Встреча пройдет 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива". Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в "Торино". Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить.