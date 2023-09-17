Бразильский легионер «Крыльев Советов» ответил на вопрос о получении паспорта России

«Сейчас идут разговоры. На 100 процентов не знаю, какая ситуация на данный момент. Пока я не подавал никаких документов. Зачем мне российский паспорт? Я не буду считаться легионером. Это хорошо для клуба. Возможно, останусь здесь на пять и больше лет», — заявил защитник.