РФС: девять арбитров-мужчин из России могут обслуживать игры УЕФА

Стало известно, что девять российских арбитров-мужчин могут работать на матчах УЕФА. Об этом рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев, сообщает ТАСС.

Каманцев отметил, что сейчас девять российских футбольных судей имеют категорию УЕФА и могут обслуживать матчи организации. Они находятся в списке арбитров ФИФА, которые ежегодно утверждаются исполкомом по представлению судейского комитета.

«Никаких препятствий для назначения наших судей нет, удивляться или нет - зависит от вашей оценки политической ситуации», - сказал Каманцев.

По его словам, назначения в судейской сфере зависят только от руководства, и никем не комментируются. Судья «должен хорошо работать и быть готов».

11 сентября стало известно, что российский арбитр Вера Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

С 3 по 6 сентября российский арбитр Сергей Карасев принял участие в сборе судей УЕФА в швейцарском Сьоне.