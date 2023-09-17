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РФС: девять арбитров-мужчин из России могут обслуживать игры УЕФА

Стало известно, что девять российских арбитров-мужчин могут работать на матчах УЕФА. Об этом рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев, сообщает ТАСС.

РФС: девять арбитров-мужчин из России могут обслуживать игры УЕФА
© РИА Новости

Каманцев отметил, что сейчас девять российских футбольных судей имеют категорию УЕФА и могут обслуживать матчи организации. Они находятся в списке арбитров ФИФА, которые ежегодно утверждаются исполкомом по представлению судейского комитета.

«Никаких препятствий для назначения наших судей нет, удивляться или нет - зависит от вашей оценки политической ситуации», - сказал Каманцев.

По его словам, назначения в судейской сфере зависят только от руководства, и никем не комментируются. Судья «должен хорошо работать и быть готов».

11 сентября стало известно, что российский арбитр Вера Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана.

С 3 по 6 сентября российский арбитр Сергей Карасев принял участие в сборе судей УЕФА в швейцарском Сьоне.

Весной 202 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные, а также сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с заграничными поездками российские судьи не будут назначаться на матчи.

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