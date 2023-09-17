В одном из клубов РПЛ случилась тренерская отставка

Специалист Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера «Сочи». Об этом сообщает издание Legalbet.

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Хохлов тренировал сочинский клуб всего несколько месяцев: он возглавил команду 10 апреля 2023 года. Под руководством специалиста «Сочи» провел 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых клуб проиграл, пять выиграл, а один матч завершился вничью.

В восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» проиграл московскому «Спартаку». Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол — на счету защитника красно-белых Срджана Бабича (90+2 минута). «Сочи» расположился на 12-й строчке в таблице РПЛ, набрав семь баллов.